Первого олимпийского призёра в истории Ботсваны дисквалифицировали на три года за допинг

Серебряного призёра Олимпийских игр по легкой атлетике Найджела Амоса дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
В допинг-пробе ботсванского спортсмена были обнаружены метаболиты GW1516. Срок дисквалификации Амоса отсчитывается с 12 июля 2022 года. Все результаты легкоатлета, показанные им с 4 июня 2022 года, аннулированы.
Напомним, Амос является серебряным призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне. Спортсмен завоевал награду в беге на 800 м и стал первым олимпийским призёром в истории Ботсваны. Также легкоатлет становился чемпионом Универсиады в Казани, завоевал четыре золотые медали чемпионатов Африки и побеждал в забеге на 800 м на Играх Содружества в 2014 году и на Африканских играх в 2015-м.
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