ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация смягчила дисквалификацию тренера Андрея Воронкова за расистское оскорбление в адрес кубинки Айламы Монтальво.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлён», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Напомним, в 2022 году Воронков был отстранён от спорта на два года за оскорбительное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки». Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков, возглавлявший на тот момент калининградский «Локомотив», даёт наставления своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба.