«Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» во втором матче бронзовой серии ЧР по волейболу

Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) одержали победу над новосибирским «Локомотивом» во втором матче бронзовой серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Зенит» был сильнее гостей со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).
«Зенит» и «Локомотив» одержали по 24 победы в регулярном чемпионате страны. При этом команда из Санкт-Петербурга с 73 очками стала третьей, а новосибирский коллектив с 67 очками – четвёртым. В четвертьфинале «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» (3:0, 1:2, 3:0), а «Локомотив» оказался сильнее «Белогорья» (3:0, 1:3, 3:0). В полуфинале «Зенит» уступил «Динамо», а «Локомотив» — казанскому «Зениту».
Третий матч серии до трёх побед пройдёт в Новосибирске 8 мая.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за третье место. Первый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).
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