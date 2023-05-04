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«Наша худшая игра в плей-офф». Тренер «Локомотива» — о поражении в игре бронзовой серии ЧР

«Наша худшая игра в плей-офф». Тренер «Локомотива» — о поражении в игре бронзовой серии ЧР
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение во втором матче бронзовой серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с «Зенитом». На своей площадке «Зенит» обыграл гостей со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).

«Качество нашей игры и игры «Зенита» — основная разница первой и второй игры. Питерцы показали ту игру, которую от них — игроков — ожидают увидеть. А мы этого качества не показали: не находили правильных решений, не демонстрировали терпения. Хотели решать всё с первого мяча, либо уже ничего не получалось. Брак в атаке, подача не сработала, плюс «Зенит» принимал отлично всю игру. У них съём на высоте, у нас его не было. Неразберихи были и в доигровке. Можно сказать, это наша худшая игра в плей-офф. И одна из лучших — у «Зенита». Но для нас результат гостевой серии — 1-1 — хороший», — сказал Константинов после матча.

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