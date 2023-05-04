Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами

Федерация фехтования Швеции ввела запрет для шведских спортсменов на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне. В заявлении также отмечается, что Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE), допустившей россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Конгресс FIE большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам. Решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года.