Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами

Федерация фехтования Швеции ввела запрет для шведских спортсменов на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне. В заявлении также отмечается, что Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE), допустившей россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Конгресс FIE большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам. Решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года.
- 4 мая 2023
-
13:53
-
13:53
-
13:21
-
12:33
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
-
03:18
-
00:07
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:41
-
18:27
-
17:59
-
16:23
-
15:13
-
13:49
-
13:30
-
12:38
-
10:27
-
09:00
-
04:44
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
20:23
-
19:06
-
18:08
-
17:46
-
17:37