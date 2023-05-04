Международная федерация гольфа допустила до своих турниров россиян в нейтральном статусе

Правление Международной федерации гольфа (IGF) разрешило российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой с нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий.
«Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен соответствовать всем применимым к ним антидопинговым требованиям, изложенным в антидопинговых правилах IGF. Команды России и Беларуси на турниры не допускаются.
Флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая место проведения турнира. Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживают СВО, не могут участвовать в соревнованиях. Спортсменам, имеющим контракты с российскими или белорусскими военными структурами либо органами национальной безопасности, также запрещено участвовать в соревнованиях», — цитирует представителя IGF ТАСС.
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