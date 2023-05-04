В Швеции извинились за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами

Глава шведской федерации фехтования Отто Дракенберг принёс извинения за появившееся на сайте организации заявление о бойкоте соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.

В распространённом заявлении говорилось, что шведским фехтовальщикам запрещено участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Как выяснилось, это не соответствует действительности.

«Это наша ошибка, и я прошу прощения за это. Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования FIE или EFC. Профсоюз уважает и поддерживает решения об их участии, принятые активными членами.

Наш главный принцип — следовать линии Национального олимпийского комитета и не бойкотировать отдельные конфедерации. Мы будем следовать правилам ЕС и ООН», — приводит слова Дракенберга SVT.

Публикацию заявления на сайте Дракенберг объяснил ошибкой администратора, который вместо обновления в соответствии с рекомендациями МОК и FIE опубликовал заявление годичной давности.