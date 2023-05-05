Министры спорта 36 стран выступили с заявлением об условиях допуска россиян на турниры

Министры спорта 36 стран выступили с совместным заявлением, касающимся рекомендуемых Международным олимпийским комитетом (МОК) условий участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
«Что касается рекомендаций МОК, нам ясно, что, хотя некоторые аспекты серьезных опасений, которые мы выразили в нашем коллективном заявлении от 21 февраля 2023 года, были рассмотрены МОК, остаются существенные вопросы, не в последнюю очередь касающиеся военных связей спортсменов, государственного финансирования, определения того, что представляет собой команды, и механизмов исполнения рекомендаций.
Мы еще раз подчеркиваем, что наша позиция не заключается в дискриминации отдельных лиц на основании их паспорта, и мы уважаем права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Мы сосредоточены на честной спортивной конкуренции, а также на обеспечении того, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК также стремится обеспечить своими рекомендациями.
Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход», — говорится в заявлении министров спорта 36 стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Среди подписавших заявление государства Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Украина, Южная Корея, Япония и другие.
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