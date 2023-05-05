Открыт приём заявок в номинацию «Лучшее региональное спортивное медиа» MARSPO Awards 2023

Спортивный портал «Чемпионат» стал инициатором новой номинации премии MARSPO Awards 2023 — «Лучшее региональное спортивное медиа». Прием заявок проходит до 15 мая 2023 года. Подать заявку в номинацию можно через почту, отправив письмо организаторам (awards@marspo.ru). В теме письма указать «Лучшее региональное спортивное медиа».

Основная задача номинации – поддержка новых, молодых региональных проектов в сфере спортивных медиа России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Это могут быть как классические СМИ, так и другие форматы: подкасты, каналы (YouTube, RuTube) или сообщества в социальных сетях (ВК, ТГ, ОК, Дзен).

Оценка выставляется за влияние медиа как в регионе, так и в спорте:

динамика роста аудитории (охваты, просмотры)

цитируемость (виральность)

интересные гости

отдельно будет рассмотрено качество спортивного контента: грамотность, полезность, дизайн, интерфейс (для сайтов), продакшн (аудио, видео) и т.д.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения премии MARSPO Awards 25 мая 2023 года. Помимо экспертов из различных спортивных организаций, в состав жюри премии вошёл управляющий директор «Чемпионата» и директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков.

Подробнее о премии.