В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов
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Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Германии отменён в знак протеста против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщает Süddeutsche Zeitung. Этот этап должен был пройти в Бонне с 10 по 12 ноября.
Напомним, ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить атлетов из Беларуси и России на турниры под своей эгидой. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмены должны были вернуться на соревнования во второй половине апреля 2023 года.
Ранее Федерация фехтования Швеции запретила своим атлетам принимать участие в турнирах, на которых представлены россияне и белорусы.
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