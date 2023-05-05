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Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр

Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр
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Президент Международной федерации подводного спорта (CMAS) россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполнительный комитет Международной ассоциации спортивных игр (IWGA), сообщает пресс-служба CMAS.

Ежегодное общее собрание IWGA состоялось в Мадриде. На пост президента организации был переизбран Хосе Перурена Лопес, который занимает его с 2014 года. Помимо Аржановой, в состав исполкома были избраны ещё три человека. Срок действия полномочий нового исполнительного комитета рассчитан до 2026 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вновь принимать участие на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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