Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр

Президент Международной федерации подводного спорта (CMAS) россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполнительный комитет Международной ассоциации спортивных игр (IWGA), сообщает пресс-служба CMAS.

Ежегодное общее собрание IWGA состоялось в Мадриде. На пост президента организации был переизбран Хосе Перурена Лопес, который занимает его с 2014 года. Помимо Аржановой, в состав исполкома были избраны ещё три человека. Срок действия полномочий нового исполнительного комитета рассчитан до 2026 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вновь принимать участие на международных соревнованиях в нейтральном статусе.