Тяжелоатлетам запретят выходить на церемонии награждения с государственными флагами

Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Мохамед Джалуд сообщил, что организация запретит спортсменам выходить на награждение со своими государственными флагами.
«Мы — спорт, мы олицетворяем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. У нас был ряд инцидентов, из-за которых мы приняли такое решение. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать вперёд свои флаги, загораживая друг друга. Это не спорт», — приводит слова Джалуда Inside the Games.
При этом флаги по-прежнему будут использоваться на церемониях награждения спортсменов, но в виде изображений на экранах.
Напомним, ранее на чемпионате Европы — 2023 по тяжёлой атлетике, который проходил в Ереване (Армения), произошёл инцидент с флагом Азербайджана. На торжественном мероприятии произошло публичное сожжение флага Азербайджана. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили.
- 5 мая 2023
-
14:57
-
14:01
-
13:37
-
12:35
-
12:22
-
11:58
-
11:49
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
01:00
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
22:09
-
21:28
-
20:55
-
20:22
-
19:43
-
19:07
-
17:53
-
13:53
-
13:53
-
13:21
-
12:33
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
-
03:18
-
00:07
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58