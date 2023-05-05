Тяжелоатлетам запретят выходить на церемонии награждения с государственными флагами

Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Мохамед Джалуд сообщил, что организация запретит спортсменам выходить на награждение со своими государственными флагами.

«Мы — спорт, мы олицетворяем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. У нас был ряд инцидентов, из-за которых мы приняли такое решение. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать вперёд свои флаги, загораживая друг друга. Это не спорт», — приводит слова Джалуда Inside the Games.

При этом флаги по-прежнему будут использоваться на церемониях награждения спортсменов, но в виде изображений на экранах.

Напомним, ранее на чемпионате Европы — 2023 по тяжёлой атлетике, который проходил в Ереване (Армения), произошёл инцидент с флагом Азербайджана. На торжественном мероприятии произошло публичное сожжение флага Азербайджана. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили.