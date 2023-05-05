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Глава Федерации фехтования России: отменять соревнования перестанут, когда уйдёт идиотизм

Глава Федерации фехтования России: отменять соревнования перестанут, когда уйдёт идиотизм
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал отмену этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Германии из-за допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдёт идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока новостей нет, международная федерация молчит», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, этап в немецком городе Бонн должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить атлетов из Беларуси и России на турниры под своей эгидой. Спортсмены должны были вернуться на соревнования во второй половине апреля 2023 года.

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