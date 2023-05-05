В США болельщики бойкотируют пиво Bud Light из-за контракта компании с трансгендером

Фанаты американской бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», выступающей в MLB, всеми способами избегали приобретения и употребления пива Bud Light, придя на очередной матч своих любимцев, сообщает LBC. Бойкот пива случился после того, как компания-производитель привлекла к рекламе напитка трансгендера Дилана Малвани. К киоску с пивом около стадиона «Бостон Ред Сокс» не подошёл ни один болельщик. Фото и видео киоска без покупателей завирусилось в соцсетях и причиной едких комментариев.
В результате маркетингового провала продажи пива Bud Light упали на 26%, а вице-президент компании-производителя вынужден был уволиться. Генеральный директор лично обратился к болельщикам, заявив, что компания никогда не стремилась разделять людей — наоборот, она хотела собрать их за кружкой пива. Производители пообещали впредь внимательнее относиться к отбору людей, которых привлекают для рекламы.
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