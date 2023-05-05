Бывший бобслеист сборной России Зайцев скончался на 32-м году жизни из-за лейкоза
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Бывший бобслеист сборной России Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни после тяжёлой болезни.
«Владимир боролся с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз», было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая», — цитирует ТАСС родственников спортсмена.
Зайцев вошёл в сборную России в 2014 году, когда стал победителем и призёром юниорского первенства России и серебряным призёром юниорского чемпионата мира. За эти заслуги он получил звание мастера спорта международного класса по бобслею. Позднее спортсмен становился также призёром чемпионата России и Кубка мира.
Похороны Владимира Зайцева состоятся в воскресенье, 7 мая. Они пройдут на его родине, в городе Коврове (Владимирская область).
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