ЦСКА обыграл «Зенит» в четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Гандболисты московского ЦСКА на выезде обыграли санкт-петербургский «Зенит» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 33:28.
Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Киселёв из ЦСКА, на счету которого 11 забитых мячей. Шесть раз отличился Даниил Шишкарёв. В составе «Зенита» пять мячей забил Александр Петров.
Второй матч четвертьфинальной серии между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» пройдёт 10 мая в столице.
Напомним, накануне четвертьфинал Суперлиги стартовал с победы «Чеховских медведей» над «СГАУ-Саратов» (44:34). Сегодня ранее гандболисты «Пермских медведей» на выезде обыграли астраханское «Динамо» со счётом 29:26.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 28:33 (15:15).
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