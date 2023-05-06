Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу
Поделиться
Стали известны все участники полуфиналов чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги сезона-2022/2023.
В пятом матче четвертьфинальной серии «Газпром-Югра» обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 10:5. Голы в составе победителей забили игроки Александр Виноградов (3), Жуау Гилерме (2), Николай Шистеров (2), Дмитрий Шведко, Щимба и Даниил Давыдов.
Таким образом, в полуфинале чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем». Первые матчи пройдут 13 и 14 мая на площадке норильского клуба. В другой серии 1/2 финала турнира встретятся МФК КПРФ и «Синара». Первые матчи команд состоятся в период с 12 по 15 мая. Точное время начала встреч станет известно позднее.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
15:29
-
14:57
-
09:40
- 5 мая 2023
-
22:11
-
21:51
-
21:08
-
20:44
-
19:47
-
19:23
-
16:40
-
14:57
-
14:01
-
13:37
-
12:35
-
12:22
-
11:58
-
11:49
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
01:00
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
22:09
-
21:28
-
20:55
-
20:22
-
19:43
-
19:07
-
17:53
-
13:53
-
13:53
-
13:21
Партнерский контент