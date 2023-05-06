Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу

Стали известны все участники полуфиналов чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги сезона-2022/2023.

В пятом матче четвертьфинальной серии «Газпром-Югра» обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 10:5. Голы в составе победителей забили игроки Александр Виноградов (3), Жуау Гилерме (2), Николай Шистеров (2), Дмитрий Шведко, Щимба и Даниил Давыдов.

Таким образом, в полуфинале чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем». Первые матчи пройдут 13 и 14 мая на площадке норильского клуба. В другой серии 1/2 финала турнира встретятся МФК КПРФ и «Синара». Первые матчи команд состоятся в период с 12 по 15 мая. Точное время начала встреч станет известно позднее.