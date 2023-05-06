«Ростов-Дон» и «Лада» выиграли первые четвертьфинальные матчи в гандбольной Суперлиге
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Завершились два первых четвертьфинальных матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон» в гостях уверенно обыграл «Динамо-Синара» со счётом 32:25. По девять мячей забили Кристина Кожокарь из «Ростов-Дона» и Екатерина Долматова из «Динамо-Синара».
В другой паре «Лада» на выезде нанесла поражение «Кубани» — 33:28. По восемь мячей забили Валерия Кирдяшева из «Лады» и Яна Савинова из «Кубани».
Ответные четвертьфинальные матчи в этих парах пройдут в Ростове-на-Дону и Тольятти 11 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Первые матчи
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 25:32 (12:15).
«Кубань» (Краснодар) – «Лада» (Тольятти) – 28:33 (13:13).
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