«Ростов-Дон» и «Лада» выиграли первые четвертьфинальные матчи в гандбольной Суперлиге

Завершились два первых четвертьфинальных матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон» в гостях уверенно обыграл «Динамо-Синара» со счётом 32:25. По девять мячей забили Кристина Кожокарь из «Ростов-Дона» и Екатерина Долматова из «Динамо-Синара».

В другой паре «Лада» на выезде нанесла поражение «Кубани» — 33:28. По восемь мячей забили Валерия Кирдяшева из «Лады» и Яна Савинова из «Кубани».

Ответные четвертьфинальные матчи в этих парах пройдут в Ростове-на-Дону и Тольятти 11 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Первые матчи

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 25:32 (12:15).

«Кубань» (Краснодар) – «Лада» (Тольятти) – 28:33 (13:13).