«Виктор» одолел СКИФ в первом четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Гандболисты «Виктора» нанесли поражение СКИФу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч в Краснодаре завершился победой гостей со счётом 25:24.
У СКИФа по шесть мячей забили Руслан Дашко и Чан Суан Вьет. В составе «Виктора» по пять раз отличились Андрей Беляев и Павел Максимов.
Ответный матч четвертьфинальной серии в этой паре состоится в Ставрополе в среду, 10 мая. Серия состоит из двух встреч, победитель будет определён с учётом общей разницы мячей и количества голов, забитых на чужой площадке.
Ранее свои первые четвертьфинальные матчи выиграли «Чеховские медведи», ЦСКА и «Пермские медведи».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч
«СКИФ» (Краснодар) – «Виктор» (Ставрополь) – 24:25 (12:11).
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