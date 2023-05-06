«Виктор» одолел СКИФ в первом четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Гандболисты «Виктора» нанесли поражение СКИФу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч в Краснодаре завершился победой гостей со счётом 25:24.

У СКИФа по шесть мячей забили Руслан Дашко и Чан Суан Вьет. В составе «Виктора» по пять раз отличились Андрей Беляев и Павел Максимов.

Ответный матч четвертьфинальной серии в этой паре состоится в Ставрополе в среду, 10 мая. Серия состоит из двух встреч, победитель будет определён с учётом общей разницы мячей и количества голов, забитых на чужой площадке.

Ранее свои первые четвертьфинальные матчи выиграли «Чеховские медведи», ЦСКА и «Пермские медведи».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«СКИФ» (Краснодар) – «Виктор» (Ставрополь) – 24:25 (12:11).