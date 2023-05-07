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Чемпионка России и мира по синхронному плаванию попала в скандал из-за тренингов про секс

Многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, неоднократная чемпионка России по синхронному плаванию Евгения Штефан попала в скандал из-за попавших в Сеть видео с её тренингов по «раскрытию сексуальной энергетики».

На видео Штефан в дорогих апартаментах в Дубае (ОАЭ) обучает группу девушек, «как правильно направлять энергию в новолуние, медитировать на успех и добиваться от мужчин дорогих подарков». Отметим, что в своих профилях в социальных сетях Евгения указывает, что является дипломированным сексологом.

Фото: из личного архива Евгении Штефан

Стоимость тренингов 28-летней Штефан составляет 25 000 рублей. Также бывшая спортсменка продаёт чек-листы по подаркам, стоимость которых варьируется от 690 до 24 990 рублей.

Попавшие в Сеть видео вызвали недовольство большинства пользователей. Критики пророчат Штефан и её ученицам депортацию из ОАЭ из-за откровенности роликов.

Отметим, что до карьеры сексолога Штефан участвовала в известном телепроекте «Дом 2».