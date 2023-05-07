Магнус Карлсен: у меня нет больших целей в шахматах. Иногда они не так уж важны
Поделиться
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, что не ставит для себя больших целей в шахматах.
«Я чувствую, что моя мотивация то растёт, то падает, и на самом деле я играю в основном для удовольствия. У меня нет больших целей. Я хочу испытывать радость от игры в шахматы, но, насколько серьёзно я к этому отношусь, зависит только от меня. Иногда это не так уж и важно для меня. Я не хочу жертвовать временем с семьёй ради подготовки к турнирам», — приводит слова Карлсена Chess.com.
Напомним, Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в активе 2853 балла. Второе место занимает россиянин Ян Непомнящий (2794), третье — 17-й чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь (2789).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
13:44
-
13:31
-
12:46
-
12:13
-
09:00
-
00:12
- 6 мая 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:52
-
19:25
-
18:48
-
17:53
-
17:20
-
15:29
-
14:57
-
09:40
- 5 мая 2023
-
22:11
-
21:51
-
21:08
-
20:44
-
19:47
-
19:23
-
16:40
-
14:57
-
14:01
-
13:37
-
12:35
-
12:22
-
11:58
-
11:49
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
01:00
-
00:16
Партнерский контент