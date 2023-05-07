Магнус Карлсен: у меня нет больших целей в шахматах. Иногда они не так уж важны

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, что не ставит для себя больших целей в шахматах.

«Я чувствую, что моя мотивация то растёт, то падает, и на самом деле я играю в основном для удовольствия. У меня нет больших целей. Я хочу испытывать радость от игры в шахматы, но, насколько серьёзно я к этому отношусь, зависит только от меня. Иногда это не так уж и важно для меня. Я не хочу жертвовать временем с семьёй ради подготовки к турнирам», — приводит слова Карлсена Chess.com.

Напомним, Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в активе 2853 балла. Второе место занимает россиянин Ян Непомнящий (2794), третье — 17-й чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь (2789).