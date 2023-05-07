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Бах: правительства стран должны понимать, что бойкот ОИ накажет их собственных спортсменов

Бах: правительства стран должны понимать, что бойкот ОИ накажет их собственных спортсменов
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможном бойкоте Олимпийских игр со стороны ряда стран из-за участия российских и белорусских спортсменов.

«Вы слышали заявления правительств ряда стран, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы твёрдо заявляем, что такие решения должны приниматься ответственными спортивными организациями. Конечно, правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также должны понимать, что любой бойкот станет наказанием для их собственных спортсменов и лишит болельщиков возможности гордиться своими атлетами и их успехами на Олимпиаде», — приводит слова Баха агентство «Синьхуа».

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