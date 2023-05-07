Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Аверина одержала победу в многоборье на турнире «Кубок сильнейших» в Москве

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина завоевала золото в многоборье на первом этапе «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

Спортсменка набрала 144,930 балла и заняла первое место. Второй стала гимнастка Анна Попова, результат которой составил 144,300 балла. Замкнула тройку призёров сестра победительницы соревнований Дина Аверина, набравшая 138,050 балла.

Соревнования проводятся по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). Первый этап «Кубка сильнейших» проходит с 6 по 8 мая.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при которых россияне и белорусы смогут вернуться на международную арену.