Россиянин Чишкала стал героем матча за третье место в мини-футбольной Лиге чемпионов
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Лиссабонская «Бенфика», за которую выступает российский нападающий Иван Чишкала, стала победителем матча за третье место Лиги чемпионов по мини-футболу. В матче за бронзовые медали португальская команда обыграла бельгийский «Андерлехт» со счётом 4:3. Чишкала отметился двумя забитыми мячами.
Ранее, на стадии полуфинала «Бенфика» потерпела поражение от хозяйки финальной стадии турнира, испанской «Пальмы» — 3:4. В том матче российский нападющий также отметился забитым мячом.
В финале Лиги чемпионов по мини-футболу испанская «Пальма» сыграет с лиссабонским «Спортингом», за который выступает ещё один россиянин Антон Соколов. Эта игра проходит сегодня, 7 мая.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Матч за третье место
«Бенфика» — «Андерлехт» — 4:3 (1:1)
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