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Иранец Хоссейн Вафаей не пожал руку женщине-рефери на чемпионате мира по снукеру

Иранец Хоссейн Вафаей не пожал руку женщине-рефери на чемпионате мира по снукеру
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Иранский снукерист Хоссейн Вафаей в первом же матче недавно завершившегося чемпионата мира не пожал руку женщине-рефери Татьяне Вулластон, сообщает Snooker.by. Случилось это после первой сессии матча первого раунда, в котором соперником иранца был представитель Китая Дин Цзюньхуэй. Инцидент с неуважительным отношением к рефери не попал в официальную трансляцию и остался незамеченным британскими СМИ.

Ранее в истории снукера известен лишь один подобный случай. Рори Маклауд в отборочном раунде Australian Goldfields Open в 2011-м году в академии Шеффилда одержал победу над Робертом Милкинсом со счетом 5:2 и отказался пожать руку женщине-рефери Айви Чжу, за что подвергся сильной критике и осуждению в соцсетях. В конце любого снукерного матча принято пожимать руку сопернику, а затем судье.

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