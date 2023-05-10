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Первый олимпийский призёр из Ботсваны собирается продать свою медаль

Первый олимпийский призёр из Ботсваны собирается продать свою медаль
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Серебряный призёр Олимпийских игр-2012 в беге на 800 м Найджел Амос собирается продать свою медаль, которая была первой в истории Олимпиад для Ботсваны, сообщает BBC. Он планирует использовать деньги, вырученные от продажи, для поддержки своей семьи. Решение было принято Амосом после недавней дисквалификации за употребление допинга.

«[Дело о допинге] было финансово истощающим процессом. Сейчас моя единственная инвестиция — это серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года. Я общаюсь с различными заинтересованными сторонами, в том числе с финансовыми консультантами, о том, как это может поддержать меня и мою семью. Я встретился с командой, которая хочет купить его за 4,5 млн ботсванских пул [$ 340 000], но с выходом документального фильма обо мне на Netflix цена может измениться до 7,5 млн. В Ботсване спортсмену чрезвычайно трудно выжить, нам не дают пособий или каких-либо единовременные страховых выплат», — сказал Амос.

На прошлой неделе было объявлено, что Амос дисквалифицирован на три года за допинг, начиная с июля прошлого года, когда он был временно отстранен от выступлений на время расследования. Теперь его дисквалификация действует до 2025 года, а это означает, что 29-летний Амос пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Проба Амоса дала положительный результат на GW1516 — экспериментальный препарат, который может изменять обмен веществ в организме, но считается слишком опасным для использования человеком. Амос могу получить четырехлетний запрет, но наказание было смягчено из-за раннего признания и принятия дисквалификации.

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