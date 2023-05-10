Организаторов женского забега в Испании обвинили в сексизме за вручение кухонного комбайна

Организаторы семикилометрового любительского женского забега Carrera de la Mujer в Испании, прошедшего в воскресенье, 7 мая, принесли извинения после того, как вручили победительнице в качестве приза кухонный комбайн, что вызвало обвинения в сексизме, сообщает ESPN. Другие участницы получили продукты с нулевым процентом жирности.
Организаторы опубликовали заявление в социальных сетях, в котором говорится, что подарок, предоставленный спонсором, не имеет сексистского значения.
«Мы приносим свои извинения, но считаем, что этот продукт не имеет сексистского характера и идеально подходит для любого спортсмена, который хочет улучшить свои пищевые привычки. Мы сожалеем, если какая-то женщина почувствовала себя оскорблённой», — говорится в заявлении. Организаторы также пообещали принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
В любительском забеге приняли участие 32 000 женщин. Его победительницей стала сербка Ивана Загорац, закончившая дистанцию за 24 минуты 7 секунд. Забег в Мадриде проводился в День матери в Испании и был посвящён поддержке людей, переживших насилие в семье, а также выживших после заболевания раком.
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