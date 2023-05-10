Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2024

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщает The Baltic Times.

Политики провели встречу и заявили на пресс-конференции, что маленькие страны должны чётко заявить о своей позиции по данному вопросу. Ринкевич подчеркнул, что лидеры авторитарных государств склонны смешивать культурные и спортивные мероприятия с политикой, при этом пытаясь убедить мир в обратном.

«Провели встречу с коллегой Эдгаром Ринкевичем в Риге. Латвия граничит с Россией и Беларусью, поэтому она серьёзно пострадала от пагубного воздействия этих стран. Лихтенштейн выражает солидарность не только с Украиной, но и с другими странами, пострадавшими от этого», — написала Хаслер на своей странице в соцсетях.