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Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2024

Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2024
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщает The Baltic Times.

Политики провели встречу и заявили на пресс-конференции, что маленькие страны должны чётко заявить о своей позиции по данному вопросу. Ринкевич подчеркнул, что лидеры авторитарных государств склонны смешивать культурные и спортивные мероприятия с политикой, при этом пытаясь убедить мир в обратном.

«Провели встречу с коллегой Эдгаром Ринкевичем в Риге. Латвия граничит с Россией и Беларусью, поэтому она серьёзно пострадала от пагубного воздействия этих стран. Лихтенштейн выражает солидарность не только с Украиной, но и с другими странами, пострадавшими от этого», — написала Хаслер на своей странице в соцсетях.

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