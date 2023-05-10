В ФДР призвали не раздувать скандал из-за ситуации с георгиевскими лентами на ЧМ
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В Федерации дзюдо России (ФДР) призвали не раздувать скандал из-за ситуации, произошедшей на чемпионате мира по дзюдо.
Напомним, ранее оргкомитет чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая, попросил российских болельщиков, пришедших с георгиевскими ленточками, покинуть спортивный объект. Российские спортсмены выступают на этом турнире в нейтральном статусе.
«Организаторы и иностранные спортсмены относятся к нам очень дружелюбно. Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал из-за инцидента с российскими болельщиками. Очень надеемся, что и наши, российские СМИ не будут его раздувать и поддаваться на провокации», — приводит слова представителя пресс-службы ФДР «RT на русском».
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