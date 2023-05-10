«Нужно отнестись с пониманием». Чен — об инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о ситуации с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо. Ранее организаторы турнира в Дохе (Катар) попросили российских болельщиков, пришедших на турнир с георгиевскими лентами, покинуть спортивный объект.

«Я бы не называла это провокацией. Катар — мусульманское государство со своими строгими и непонятными для нас законами. Я думаю, что дело исключительно в этом. Просто они не понимают, что георгиевская лента значит для русского человека. Поэтому на всякий случай — во избежание каких-то инцидентов — они решили не пропускать на трибуны символику, которая как-то может спровоцировать публику. Это касается всех. Так что дело здесь исключительно в регламенте соревнований. И к этому нужно отнестись с пониманием.

На самом деле мы тоже не всегда законопослушные. Мы привыкли к тому, что если что-то делаем, то это всегда правильно. Но это не так. Иногда нам кажется, что нас везде обижают, особенно в последние годы, когда русофобии стало значительно больше. Но в данном случае это не так. Просто нужно вести себя по правилам и уважать законы того государства, в котором ты пребываешь», — приводит слова Чен «RT на русском».