«Давайте не торопиться». Светлана Журова – о возможности выхода РУСАДА из ВАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о проблеме несоответствия Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу (ВАДА).
«Если мы покинем ВАДА, то придётся и покинуть все соревнования автоматом. Мы собираемся участвовать в международных соревнованиях и в будущем будем проводить соревнования.
РУСАДА не признают, но мы не выходим из ВАДА, соответственно, наши спортсмены соблюдают антидопинговые правила. По ним живут и соблюдают их. Просто к нам придираются, а не, потому что, мы не соответствуем. Это вопрос времени, сейчас всё нормализуется и сразу будем соответствовать. Выходить из ВАДА, можно, но давайте не торопиться», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.
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