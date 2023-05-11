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«Давайте не торопиться». Светлана Журова – о возможности выхода РУСАДА из ВАДА

«Давайте не торопиться». Светлана Журова – о возможности выхода РУСАДА из ВАДА
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о проблеме несоответствия Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу (ВАДА).

«Если мы покинем ВАДА, то придётся и покинуть все соревнования автоматом. Мы собираемся участвовать в международных соревнованиях и в будущем будем проводить соревнования.

РУСАДА не признают, но мы не выходим из ВАДА, соответственно, наши спортсмены соблюдают антидопинговые правила. По ним живут и соблюдают их. Просто к нам придираются, а не, потому что, мы не соответствуем. Это вопрос времени, сейчас всё нормализуется и сразу будем соответствовать. Выходить из ВАДА, можно, но давайте не торопиться», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

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