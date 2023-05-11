Олимпийских чемпионок Егорян, Великую и Позднякову не допустили на международные турниры

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила на международные соревнования олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, — знакомых миру фамилий в нём нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Елены Никитиной, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, ранее FIE приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси на международные турниры под своей эгидой. Атлеты должны были вернуться на соревнования в середине апреля текущего года.