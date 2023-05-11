Поздняков: российские фехтовальщики вернутся на турниры только при наличии равных прав

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Международной федерации фехтования (FIE) не допускать лидеров сборной России на международные соревнования.

«На примере FIE чётко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления. Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально. Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку.

Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях. Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.