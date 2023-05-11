Российские фехтовальщики, допущенные на международные турниры, не будут там выступать

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что фехтовальщики, получившие разрешение Международной федерации фехтования (FIE) на участие в международных турнирах, не будут там выступать.

«Российские спортсмены, получившие допуск от FIE, не будут участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что лидеры сборной России не были допущены на международные турниры. Среди недопущенных на соревнования оказались олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова. При этом ранее FIE приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси на международные турниры под своей эгидой. Атлеты должны были вернуться на соревнования в середине апреля текущего года.