В Подольске пройдут решающие мини-футбольные матчи

В эти выходные, 13 и 14 мая, всех болельщиков «КПРФ» будет ждать настоящий мини-футбольный праздник.
Главная команда проведёт два полуфинальных матча Суперлиги с «Синарой» из Екатеринбурга. Уральский коллектив является трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/2008. Оба матча начнутся в 13:00 мск.
Кроме того, в связи с повышенным ажиотажем финальные игры Высшей лиги между «КПРФ-2» и липецким клубом ЛКС также пройдут в УСЦ «Юность». Старт второго матча серии запланирован на 13 мая в 18:00. В случае необходимости, третий матч между «КПРФ-2» и ЛКС пройдёт 14 мая и также начнётся в 18:00.
«КПРФ» приглашает зрителей на матчи, где всех ждут насыщенные предматчевые активности: аквагрим, развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!
Все встречи пройдут в УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкрн Климовск, проезд Юности, 1.
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