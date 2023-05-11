В Подольске пройдут решающие мини-футбольные матчи

В эти выходные, 13 и 14 мая, всех болельщиков «КПРФ» будет ждать настоящий мини-футбольный праздник.

Главная команда проведёт два полуфинальных матча Суперлиги с «Синарой» из Екатеринбурга. Уральский коллектив является трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/2008. Оба матча начнутся в 13:00 мск.

Кроме того, в связи с повышенным ажиотажем финальные игры Высшей лиги между «КПРФ-2» и липецким клубом ЛКС также пройдут в УСЦ «Юность». Старт второго матча серии запланирован на 13 мая в 18:00. В случае необходимости, третий матч между «КПРФ-2» и ЛКС пройдёт 14 мая и также начнётся в 18:00.

«КПРФ» приглашает зрителей на матчи, где всех ждут насыщенные предматчевые активности: аквагрим, развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!

Все встречи пройдут в УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкрн Климовск, проезд Юности, 1.