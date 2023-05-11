Ирина Винер: российских спортсменов дискриминируют и хотят причислить к бомжам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила мнение, что санкции со стороны международных организаций помогли российскому спорту развивать внутренние соревнования. Глава ВФХГ подчеркнула важность создания на этом фоне собственных альтернативных Олимпийских игр.

«Надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам. Но, с другой стороны, нам дали возможность сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали регионы, а у нас их 80 с лишним, поэтому у нас 80 с лишним прекрасных команд, и никакого запрета на это нет.

У детей появился стимул, они соревнуются на самом высоком уровне, на наших площадках проходят чемпионаты мира. В какой-то степени эти санкции нам даже помогли развивать наши соревнования и наших спортсменов, поэтому нам нужно перестроиться на взаимодействие со странами ШОС, БРИКС. Это очень сильные организации, с которыми нужно договариваться, пускать друг к другу сильнейших спортсменов. Давайте сделаем свою лигу наподобие НХЛ, КХЛ, будем выступать клубами и сделаем свою альтернативную Олимпиаду», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».