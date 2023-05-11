Время достижений: в эти выходные в столице пройдёт Московский полумарафон

Уже в эти выходные в столице пройдёт Московский полумарафон – одно из крупнейших беговых событий страны. В этом году он впервые будет разделён на два дня: в субботу, 13 мая, состоится забег на 5 км, а в воскресенье, 14 мая, – на 21,1 км.

«В 2023 году мы проводим Московский полумарафон в девятый раз. За это время он сильно вырос и стал для многих любителей активного образа жизни не просто спортивным мероприятием. Это прежде всего возможность проверить себя, вспомнить месяцы подготовки и оценить свои силы на сезон. Московский полумарафон – это время достижений», – рассказал Дмитрий Тарасов, директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества.

В этом году немного изменится маршрут соревнований: участники забега на 5 км будут стартовать у Аллеи славы, недалеко от Малой спортивной арены. Старт забега на 21,1 км, а также финиш обеих дистанций расположится на Фестивальной площади. Сам маршрут по традиции пройдет по центру города.

В индивидуальном зачёте за призовые места традиционно поборется сильнейший состав профессиональных легкоатлетов, среди которых будет и Искандер Ядгаров, победитель Московского марафона 2022.

Помимо этого, в рамках Московского полумарафона пройдет корпоративная эстафета. В этом году в ней примет участие рекордное количество бегунов – на старт выйдет 50 команд.

Кстати, присоединиться к забегу можно не только в качестве бегуна – в этом году на Московском полумарафоне впервые будет организована масштабная программа для болельщиков.

С 12 по 14 мая на территории парковки Южного спортивного центра «Лужников» будет организован большой шатёр для участников и болельщиков – «Место встречи». Здесь накануне мероприятия и в дни проведения забегов все желающие смогут запастись атрибутикой болельщика – колокольчиками, дудками и трещотками, – нарисовать плакат в поддержку близких, сделать временные татуировки, напоминающие о забеге. Здесь же юные гости Московского полумарафона смогут весело провести время в компании аниматора, а взрослые – узнать всё о специальных точках поддержки на дистанции: музыкальных зонах, точках беговых клубов, различных компаний и партнёров. Их в этом году будет 25.

Все локации будут отмечены на карте болельщика, которую можно получить в шатре «Место встречи» или посмотреть на официальном сайте полумарафона. На ней для удобства будет обозначено время, когда мимо каждой точки пробегут лидеры и когда – замыкающий участник. Это позволит спланировать соревновательный день и не пропустить самое интересное.

Помимо этого, на территории парковки Южного спортивного центра «Лужников» расположится шатёр фонда «Искорки добра» – благотворительного партнёра Московского полумарафона. Здесь в дни выдачи стартовых пакетов и проведения забегов все желающие смогут узнать больше о деятельности фонда, а также принять участие в сборе «Коробок храбрости» с вещами и игрушками, необходимыми подопечным фонда.

Все вещи и игрушки, собранные по итогам забегов, будут переданы в НИИ детской онкологии и гематологии – благодаря им маленькие пациенты онкологических отделений без слёз и страха проходят пугающие их процедуры, беря в награду за свою храбрость игрушки из собранных коробок.