Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на основании базы данных LIMS

Основываясь на доказательствах из доклада Ричарда Макларена и переданной ВАДА базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории, Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировала двух российских легкоатлетов – выступавшего в метании диска Богдана Пищальникова и метателя копья Алексея Товарнова. Оба уже завершили карьеру.
Пищальников дисквалифицирован на четыре года, начиная с 20 марта 2023 года, за использование запрещённой субстанции или метода. Его результаты с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года аннулированы.
Товарнов был дисквалифицирован на два года, с 30 июня 2022 года, за использование запрещённого вещества или метода. Он лишён всех достижений с 4 июля 2012 года по 5 марта 2015 года. Подчёркивается, что это национальное решение.
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