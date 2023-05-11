Сёстры Аверины и Крамаренко выступили на гала-концерте, посвящённом Дню Победы. Фото

Во дворце гимнастики Ирины Винер состоялось шоу, посвящённое Дню Победы. Лучшие гимнастки России выступили под живую музыку в исполнении военного хора.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность, что в будущем Россия сможет организовать собственные альтернативные Олимпийские игры.
Вчера, 8 мая, в Москве завершились соревнования «Кубка сильнейших» по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). В турнире участвовали гимнастки из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, с Кипра, из Молдавии, Сирии, Словакии и Узбекистана.
«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достойно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьёзные и крупные соревнования. Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
Лучшие кадры с гала-концерта «Кубка сильнейших» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
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