Гандболистки ЦСКА уверенно вышли в полуфинал чемпионата России

Гандболистки ЦСКА вышли в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче московская команда на своей площадке одержала победу над «Ставропольем» со счётом 31:24. Первый матч также завершился победой армейского клуба — 39:30.
Самым результативным игроком ответного матча стала Екатерина Нефёдова из «Ставрополья», забившая девять мячей. У ЦСКА шесть раз отличилась Альбина Мурзалиева.
ЦСКА уверенно выиграл регулярный чемпионат, потерпев только одно поражение в 36 матчах. «Ставрополье» стало лучшей командой группы «Б», за что получило путёвку в четвертьфинал.
За выход в финал ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой». Вторую полуфинальную пару составили «Ростов-Дон» и «Звезда».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Ответный матч
ЦСКА (Москва) – «Ставрополье» — 31:24 (17:12).
Первый матч – 39:30.
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