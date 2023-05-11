Светлана Журова: комплекс мер, направленный против России, имеет целью расколоть команду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недопуске сильнейших российских фехтовальщиков на международные старты.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых выступила за возвращение россиян, однако после проверки спортсменов на соответствие нейтральному статусу среди недопущенных оказались олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова. На таких условиях российские фехтовальщики отказались выступать на международных соревнованиях.

«Скорее всего, FIE была дана определённая инструкция сверху, согласно которой сборная России едет, но без основных лидеров. В связи с этим мы не завоюем того количества медалей, на которое рассчитывали. И это создаст информационный фон, на котором окажется, что Россия выступила плохо. Дальше поднимется волна критики, и она негативно скажется на эмоциональном состоянии наших спортсменов. Мало того что мы едем туда без флага и гимна, так ещё и медалей не завоюем.

А большинство людей не обратят внимания на то, что никто из лидеров сборной не поехал на соревнования. Подобная ситуация была на Олимпиаде-2018 в Корее, когда Россия поехала не в полном составе. И все упрекали Министерство спорта в том, что оно плохо работает, поэтому и медалей мало завоевали.

Это целый комплекс мер, направленный против России. Они хотят расколоть команду. И начали с лидеров российской сборной: Софьи Великой, Яны Егорян, Софии Поздняковой. Их насильно заставляют закончить карьеру подобным образом. Молодым дорогу мы даём, а ваши звёзды пусть заканчивают, раз их не допустили. Российская федерация фехтования при таком раскладе не захочет делиться и не поедет. В ответ на это они будут призывать молодых спортсменов менять гражданство и указывать на то, что родная сборная не дала возможности проявить себя на международной арене, а мы это компенсируем», — приводит слова Журовой RT.