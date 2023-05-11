Тренер заявила, что спортивные гимнасты не будут соревноваться на условиях МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут участвовать в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) после проверки российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу не допустила до стартов олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. В знак солидарности с ними допущенные российские фехтовальщики также отказались выступать на международных соревнованиях.

«Наш президент федерации Титов сегодня вылетел на заседание FIG. Возможно, мы скоро узнаем о решении. Может быть, что завтра. Они могут назвать спортсменов, которые могут выступать, но это не значит, что мы будем принимать участие при этих условиях. Они же не снимают требования, которые МОК выставляет. Если даже они скажут, что мы вас допускаем, но требования не снимают, значит, естественно, мы откажемся, мы не будем предавать свою страну. Если требования, которые выставил МОК, не снимут, мы, конечно, выступать не будем. Какой смысл об этом говорить? Ну назовут они 10–15 спортсменов, но требования не снимут. Вот в этом вся и загвоздка. Одной рукой вроде говорят, что мы их допускаем, а другой делают всё для того, чтобы нас не допустить. Это просто игра», – приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».