РУСАДА в апреле установило рекорд года по количеству собранных допинг-проб у атлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло рекордное количество проб у спортсменов в апреле.

«В апреле Российским антидопинговым агентством были отобраны 996 проб», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Всего за четыре месяца 2023 года РУСАДА взяло 3709 проб у атлетов (996 — в апреле, 853 — в марте, 961 — в феврале, 899 — в январе).

Ранее стало известно о проблеме несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Позже министр спорта России Олег Матыцин заявил, что требования ВАДА по изменению федеральных законов страны в области борьбы с допингом являются прямым вмешательством в законодательный процесс. Матыцин подчеркнул, что работа по борьбе с допингом будет продолжена, но без вмешательств извне.