Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

«После повторного рассмотрения ситуации со спортсменами и России и Беларуси исполком FIG считает, что меры, принятые в марте текущего года, должны быть сохранены в полной мере без изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Согласно требований атлеты не должны поддерживать специальную военную операцию, а также быть связанными с военными организациями и силовыми структурами.