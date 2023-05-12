Президент Федерации спортивной гимнастики России: вопрос о допуске будет рассмотрен в июле

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал сохранение Международной федерацией гимнастики отстранения российских спортсменов от мировых стартов. Он заявил, что исполнительный комитет FIG решил отложить рассмотрение допуска россиян до июля 2023 года. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Ранее Международная федерация гимнастики опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что ситуация в мире требует сохранения действующего отстранения россиян в полной мере и без изменений. Однако FIG добавила, что будет следить за обстановкой и всегда может пересмотреть решение о допуске в зависимости от внешних факторов.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет передал право на допуск россиян и белорусов в сферу ведения отдельных спортивных федераций.