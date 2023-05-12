Матыцин: решение апелляционного комитета МПК является единственно справедливым и верным

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета отменить отстранение Паралимпийского комитета России.
«Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом МПК. Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы – это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях.
Спорт – это вся их жизнь, и цель международных организаций – обеспечить им необходимые равные условия, но не формировать различные критерии и тем более запрещать выступать на международных турнирах. Паралимпийский комитет России не нарушал условий членства в МПК, поэтому решение апелляционного комитета МПК является единственно справедливым и верным. Надеюсь, что спортивные функционеры признают ошибочность своих действий в отношении российских и белорусских паралимпийцев и будут далее следовать истинным спортивным ценностям», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
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