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Россиянин Арман Адамян вышел в финал чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Арман Адамян вышел в финал чемпионата мира по дзюдо
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Чемпион Европы по дзюдо 2019 года россиянин Арман Адамян вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар). В полуфинальной схватке в весовой категории до 100 кг Адамян оказался сильнее представителя Канады Шади Эль Нахаса. Победу Адамян одержал «иппоном». Соперником Армана в финальном поединке станет обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии.

Напомним, российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. За предыдущие пять дней соревнований, в течение которых были разыграны десять комплектов наград, россияне ни разу не поднимались на пьедестал почёта. Адамян принесёт России первую медаль соревнований, для 26-летнего спортсмена награда чемпионата мира станет первой в карьере.

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