Российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) одобрил рекомендации Международного олимпийского комитета по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях с учётом строгого соблюдения статуса нейтралитета, сообщает пресс-служба IWF.

Независимым агентствам поручено проводить индивидуальные проверки спортсменов и соответствующего вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF.

IWF подчёркивает, что это решение, поддержанное комиссией спортсменов федерации, представляет собой наилучший баланс между сохранением неизменной позиции IWF в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения возможности для всех индивидуальных нейтральных атлетов заниматься спортом независимо от их национальности.