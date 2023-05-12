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В Германии намерены отказывать в визах российским атлетам, чтобы не пустить их на турниры

В Германии намерены отказывать в визах российским атлетам, чтобы не пустить их на турниры
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после 47-й конференции министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне заявила, что рассчитывает не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях на территории Германии с помощью отказа в выдаче виз.

«Если Федеральное министерство иностранных дел согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию. Россия не должна использовать международные спортивные мероприятия в качестве сцены для своей пропаганды», — приводит слова Фезер Die Welt.

Отмена государственного финансирования международных соревнований в Германии в случае участия в них российских и белорусских спортсменов на конференции не обсуждалась, так как собравшиеся решили, что таким способом принесут существенный ущерб организаторам.

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