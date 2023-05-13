Чемпион мира по дзюдо Арман Адамян: моя цель — Олимпийские игры

Российский дзюдоист Арман Адамян, ставший чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, прокомментировал свою победу и рассказал о дальнейших целях.
В финальной схватке на чемпионате мира в Дохе Адамян оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека.
«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я ещё не испытывал. Я очень серьёзно готовился, был в идеальной форме. Лукаш — легенда, он смог выиграть всё, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — приводит слова Адамяна ТАСС.
26-летний Адамян – победитель Европейских игр – 2019, серебряный призёр чемпионата Европы – 2020, трёхкратный победитель Гран-при «Большого шлема».
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